مجلس النواب الأمريكي يُصوت على مناقشة عزل «ترامب»

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وصوت 221 مشرعا في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي، لصالح إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نائبين هذه الأجندة.

وتنص خطة الجلسة على فتح المناقشات العامة التي من التوقع أن تستمر ساعتين ليتم بعد ذلك إجراء التصويت بشأن مشروع القانون.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بداية المناقشة، إن ترامب “حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل”.

وشددت على أن الرئيس الحالي يمثل “تهديدا واضحا”، معتبرة أنه يجب أن يتم عزله مع إدانته من قبل مجلس الشيوخ.

وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة التشريع لمساءلة ترامب للمرة الثانية خلال فترة حكمه بعد فشل المبادرة السابقة عام 2019.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصارا للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون حول مسائلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون.