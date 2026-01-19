مجلس النواب: التصريحات حول زيادة الرواتب غير صحيحة

نفت عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري نفياً قاطعاً ما يتم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إليها تزعم مطالبتها بزيادة مرتبات أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة سلطنة المسماري أن هذه التصريحات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، ولم تصدر عنها بأي شكل من الأشكال، مشددة على أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها لتجنب التضليل أو نشر معلومات مغلوطة تثير الرأي العام.

ويأتي هذه النفي في إطار حرص أعضاء مجلس النواب على توضيح موقفهم الرسمي والشفاف تجاه الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق بالمزايا المالية للنواب، وذلك لتجنب سوء الفهم والتضليل الإعلامي.

وسبق أن شهدت الفترة الماضية تداول أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزايا مالية للنواب، وهو ما دفع عددًا من الأعضاء إلى إصدار بيانات رسمية لتوضيح مواقفهم وحماية مصداقيتهم، ضمن جهود للحفاظ على الثقة بين البرلمان والمواطنين.