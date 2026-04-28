مجلس النواب: الرقابة ركيزة لحماية «المال العام»

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، وذلك في إطار متابعة أعمال الهيئات الرقابية وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء مستجدات ملف إقفال الحسابات الختامية للسنوات 2011–2020، ومراحل الإنجاز المحققة في هذا الشأن، إلى جانب بحث الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية للفترة 2025–2030، وما تتضمنه من برامج تستهدف تطوير الأداء الرقابي ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

كما استعرض الجانبان التقارير السنوية لهيئة الرقابة الإدارية عن عامي 2024 و2025، وما تضمنته من ملاحظات حول المخالفات المرصودة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمعالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد فوزي النويري خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في حماية المال العام، مشيداً بجهودها في تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي ويعزز الاستقرار المالي للدولة.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إقفال الحسابات الختامية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مصداقية البيانات المالية للدولة.