مجلس النواب المالطي يبدي استعداده للمساعدة في حل الأزمة السياسة في ليبيا

أبدى رئيس برلمان مالطا “أنجلو فاروجيا” دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا

وبحث النائب بمجلس النواب وبصفته رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة بوراس خلال لقاءها مع “فاروجيا ” إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك مع برلمانات الدول الصديقة والعمل على القضايا المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين في مجالات مختلفة وتنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة.

كما نوقش باللقاء أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.