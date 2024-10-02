مجلس النواب المصري: نسعى للوصول لتسوية سياسية «ليبية – ليبية»

رحبت مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، إن “القاهرة مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين، لتعزيز الاستقرار في ليبيا، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية”.

وأشار إلى “سعي مصر للوصول إلى تسوية سياسية (ليبية – ليبية) دون أي ضغوط أو تدخل خارجي”، بحسب ما نقلت “بوابة الأهرام”.

هذا وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعربت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، عن أملها أن “تعطي هذه الخطوة الإيجابية “بحل أزمة المركزي”، الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في أنحاء الأراضي الليبية كافة”.

وأكدت الخارجية المصرية “عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق آماله”.