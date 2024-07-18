مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبرنامج عملها (2024/ 2025 – 2026/ 2027).

وقال رئيس مجلس النواب المصري – عقب التصويت على برنامج عمل الحكومة – أعلن موافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج عمل الحكومة، في تقريرها حول البرنامج، وما تضمنه من توصيات ومقترحات.

وأضاف رئيس مجلس النواب : وبناء عليه، أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وثقته فيها، وتأييده لها، وما جاء في برنامجها من أهداف.. ثم قرر إحالة التقرير والمناقشات وما ورد من توصيات ومقترحات للجان النوعية، لمتابعة التنفيذ.