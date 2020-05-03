مجلس النواب يبحث مع السفارة الإيطالية آخر المستجدات السياسية والعسكري

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، اليوم الأحد، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، بأن اللقاء ناقش وجهة نظر مجلس النواب في آخر المستجدات السياسية والعسكرية.

وفي وقت سابق، قال المجلس في بيان أصدره، إن من وصفه بـ”مجرم الحرب المتمرد” خرج في محاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية والاتفاق السياسي الليبي، الذي يعد الإطار السياسي الوحيد الممكن التأسيس عليه لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية.

وأكد البيان على رفض المجلس استمرار العبث بمصير البلاد، وطالب كافة أحرار الوطن في شرق البلاد وغربها وجنوبها التظافر لحماية البلاد من عودة الدكتاتورية، والحفاظ على وحدة البلاد.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم حفتر التي طالت الأبرياء وهدت السلم المجتمعي للبلاد.

وأعلن مجلس النواب أيضاً، عن ترحيبه بكل المبادرات السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتنتهج السلوك السياسي السلمي القوين استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن.

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