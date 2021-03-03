مجلس النواب بطرابلس يُؤكد استعداده لعقد جلسة توحيد المجلسين في أي مدينة ليبية

أكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وأعلن المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء، التزام أعضائه بالتعاطي إيجابيا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد.

وطالب المجلس في بيانه مجلس الأمن بالإسراع في نشر المعلومات حول ما ذكر في تقرير لجنة الخبراء التابعة له من تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى، وضرورة نشر التقرير وكافة ملاحقه، أو إحالته إلى المجلس تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسلامة الإجراءات.

كما أهاب مجلس النواب برئيس حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمعايير تولي المناصب العليا وفق التشريعات الليبية التي ترتكز على القدرة والكفاءة والأمانة مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يعزز وحدة البلاد ويحقق الاستقرار.

وعبر مجلس النواب عن أمله في أن تساهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وإجراء مصالحة وطنية شاملة على أسس تحقيق العدالة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين، وتحميل المسؤولية للجناة والكشف عن حقائق المقابر الجماعية، بحسب نص البيان.