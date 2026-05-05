مجلس النواب: بنغازي جاهزة لاستضافة «الفعاليات الدولية»

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل اجتماعًا في مدينة بنغازي مع النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود راشد الحجيلان، والأمين العام للمجلس فائز الشوابكة، لبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي المزمع تنظيمه في المدينة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الديوان رسمي بالروين، ومستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، حيث جرى التأكيد على أهمية استضافة مدينة بنغازي لهذا الحدث الدولي، وما يعكسه ذلك من جاهزية المدينة لاستقبال الفعاليات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمؤتمر، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية والأفريقية، وتوسيع مجالات الشراكة البرلمانية بين الدول الأعضاء بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، قام وفد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، برفقة نائب رئيس الديوان وعدد من مسؤولي مجلس النواب، بزيارة إلى ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي.

واستقبل الوفد رئيس مركز السلام الباحث والمؤرخ فرج نجم ونائبه عيسى عبدالقيوم، حيث استمع الزوار إلى شرح مفصل حول سيرة عمر المختار ومسيرته في مقاومة الاحتلال الإيطالي، إلى جانب استعراض محطات من تاريخ الجهاد الليبي ومقتنيات ووثائق تاريخية توثق تلك المرحلة.

كما شملت الزيارة جولة داخل المركز الثقافي بالضريح، الذي يضم قاعات للمحاضرات والندوات والمعارض الفنية، إضافة إلى مكتبة عامة وساحة مخصصة للأنشطة الثقافية، في إطار إبراز الرمزية التاريخية والوطنية للمكان.