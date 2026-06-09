مجلس النواب: بنغازي «منصة للحوار» بين آسيا وأفريقيا

في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون بين دول قارتي آسيا وأفريقيا، تستضيف مدينة بنغازي يومي 15 و16 يونيو الجاري أعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، برعاية مجلس النواب الليبي وبمشاركة رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمراقبين.

ويأتي انعقاد المؤتمر في سياق دعم الحوار والتشاور البرلماني بين القارتين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم جهود التنمية والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الآسيوية والأفريقية.

ويمثل هذا الحدث الدولي، الذي تحتضنه مدينة بنغازي، رسالة تؤكد ما تشهده ليبيا من استقرار أمني، وما تحقق من إنجازات في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، إضافة إلى إبراز قدرة البلاد على استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات متخصصة حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، ودور المؤسسات التشريعية في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارتين.

كما يتضمن المؤتمر مناقشة عدد من المقترحات المؤسسية الرامية إلى تطوير عمل المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، ومن بينها ترشيح ليبيا لرئاسة المجلس ممثلة في المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب، إضافة إلى بحث اعتماد مدينة بنغازي مقرًا دائمًا للمجلس، في خطوة تعكس ما تحظى به ليبيا من تقدير متزايد ودور متنامٍ في دعم الحوار البرلماني وتعزيز جسور التعاون بين آسيا وأفريقيا.

وأكد مجلس النواب الليبي أن استضافة هذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من إيمان ليبيا بأهمية الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، وحرصها على الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشهد مدينة بنغازي في عام 2026 هذا الحدث بوصفها منصة للحوار والتعاون بين آسيا وأفريقيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وتأتي استضافة بنغازي لهذا المؤتمر ضمن جهود تعزيز الحضور الليبي في المحافل الدولية وتوسيع الشراكات البرلمانية، في ظل تحركات متزايدة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإبراز المدن الليبية كمراكز قادرة على احتضان الفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز موقع ليبيا على خريطة التعاون البرلماني العالمي.