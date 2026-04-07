مجلس النواب يدعو لتحسين «النظام الصحي» الوطني

بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، وتحت شعار هذا العام “معًا من أجل الصحة لنقف مع العلم”، تقدمت لجنة الصحة بمجلس النواب بأسمى عبارات التقدير لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.

وأكدت اللجنة أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة للتأمل في واقع القطاع الصحي واستحضار التحديات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة معالجتها وفق رؤى علمية حديثة ومقاربات شاملة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الصحة.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أهمية مخرجات الملتقى الوطني للنظام الصحي الذي نظمه المركز الوطني لتطوير النظام الصحي بتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب، باعتباره خطوة نوعية نحو بلورة رؤية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع الصحي.

وشدد الملتقى على اعتماد مفهومي “الصحة الواحدة” و”الصحة في كل السياسات” كمرتكزين أساسيين لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات وتعزيز الاستجابة الفعالة للتحديات الصحية.

وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المخرجات، وعلى رأسها إنشاء المجلس الأعلى للصحة، بوصفه إطارًا وطنيًا جامعًا يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في القطاع الصحي.

كما حثت لجنة الصحة الحكومة ووزارة الصحة على تكثيف الجهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتحسين مستوى الخدمات الصحية، ومعالجة أوجه القصور والتحديات القائمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من أدوية ومستلزمات طبية، ودعم الكوادر الصحية لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون استثناء.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء نظام صحي فعال ومستدام يظل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود، وتوافر الإرادة السياسية، والالتزام الجاد بوضع صحة المواطن في مقدمة أولويات السياسات العامة.