مجلس النواب: حادثة «ناقلة الغاز» تهديد للأمن القومي الليبي

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الأمنية والعسكرية لحادثة ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية “أركتيك ميتاغاز”، التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط في 3 مارس 2026، قبل أن تنجرف بفعل العوامل الطبيعية لتصبح على مقربة من السواحل الليبية قبالة مدينة زوارة.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن انجراف الناقلة المهجورة، التي تحمل شحنة غاز شديدة الخطورة، لا يمثل تهديدًا بيئيًا فقط، بل يشكل أيضًا تحديًا خطيرًا للأمن القومي الليبي، ويثير تساؤلات حول حماية السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب البحري في المنطقة.

وأكدت اللجنة أن حماية السيادة الليبية على المياه الإقليمية والمجال الجوي تمثل خطًا أحمر، مشددة على أن أي نشاط عسكري أو أمني داخل هذه المنطقة دون التنسيق والموافقة المسبقة من السلطات الليبية المختصة يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية والدولية.

كما أدانت اللجنة بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة مدنية، معتبرة أنه عمل إرهابي بحري يهدد سلامة الملاحة الدولية ويشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط. ودعت في هذا السياق إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب البحري وضمان أمن الممرات البحرية.

وفيما يتعلق بالمزاعم التي تحدثت عن انطلاق الطائرات المسيّرة التي استهدفت الناقلة من الأراضي الليبية، أكدت اللجنة رفضها القاطع لهذه الادعاءات، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة للكشف عن مصدر الهجوم الحقيقي، وتقديم الأدلة التي تثبت صحة أو بطلان هذه المزاعم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت وجود أي اختراق أمني.