مجلس النواب: خطأ مطبعي في تقرير المصرف المركزي بشأن المصروفات وتم تصحيحه

نفى مجلس النواب صحة الرقم المتداول حول إجمالي مصروفاته، والذي ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر، مؤكدًا أن الرقم المذكور في التقرير (644,903,295.622 مليون دينار ليبي) هو خطأ مطبعي تم تعديله لاحقًا بالتنسيق مع إدارة المصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، أن الخطأ قد تم استغلاله من بعض الصفحات والمواقع لتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه صورة مجلس النواب من خلال الترويج لمصروفات ضخمة لا أساس لها من الصحة، حسب وصفه.

وأكد بليحق أن إدارة مصرف ليبيا المركزي استجابت مشكورة للتواصل، وقامت بتعديل الرقم وتصحيح الخطأ في التقرير الرسمي.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الإعلامية، والمهتمين بالشأن العام، إلى ضرورة التحري والتدقيق في الأرقام والمعلومات قبل نشرها، لما قد يترتب عن تداول معلومات مغلوطة من تشويش وتضليل للرأي العام.

وأرفق البيان نسختين من تقرير المصرف المركزي: إحداهما قبل تعديل الخطأ، والأخرى بعد التعديل، للتوضيح والشفافية.