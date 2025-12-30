مجلس النواب يُقر ميزانية «مفوضية الانتخابات» ويستدعي محافظ المركزي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، ناقش النواب بنود جدول الأعمال وصوّتوا بالإجماع على إقرار الميزانية المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُنفذ تحت إشراف لجنة المالية.

كما صوت المجلس بالأغلبية على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أزمة شح السيولة والأوضاع المالية للدولة، إضافة إلى استدعاء الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة الملف المالي بشكل مباشر.

وفي إطار متابعة شؤون المتقاعدين، قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم، بينما قرر بشأن مقترح تعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات، ليصبح تحت مسمى قانون التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح تعديل القانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تنظيم التعليم العالي والتقني، تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني للمجلس مصباح دومة، وعضوية النواب صالح هاشم، عبدالسلام نصية، وفريحة الحضيري، لدراسة المقترحات بالتنسيق مع لجنة شؤون التعليم.

كما ناقش المجلس بند الأعمال المستجدة، والمتمثل في عقد جلسة في مدينة سبها، وتمت الموافقة على ذلك قبل رفع الجلسة.