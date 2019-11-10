مجلس النواب في تونس ينفي وفاة الرئيس السابق «محمد الناصر»

فنّد حسان فطحلي، المكلف بشؤون الإعلام في مجلس نواب الشعب التونسي، الأنباء التي ترددت عن وفاة محمد الناصر رئيس الجمهورية السابق.

حيث كتب فطحلي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

“نطمئن التونسيين بأن الناصر في صحة جيدة، وهو حالياً في منزله بين أفراد عائلته الذين أكدوا أن ما تم تداوله عار من الصحة”.

هذا وكان الناصر، تولى رئاسة الجمهورية التونسية بصفة مؤقتة، عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في يوليو الماضى، وفقاً لأحكام الدستور الذي ينص على تولي رئيس البرلمان الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 90 يوما.