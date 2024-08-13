مجلس النواب: قرار إنشاء هيئة للاستفتاء باطل!

أصدر مجلس النواب بياناً وصف فيه “قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء والاستعلام الوطني بالقرار الباطل وطالب الرئاسي بسحبه فوراً”.

وقال مجلس النواب في بيانه، “أن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء هو تجاوز لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها الى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب ان يقوم به طرفاً بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.

وأشار مجلس النواب إلى “أن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات هي الجهة الفنيّة ذات العلاقةّ بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو إجراء استفتاء كونها المؤسسةّ المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية”.

وطالب مجلس النواب المجلس الرئاسي “بسحب قراره فوراً ودعا جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد بالقرار أو العمل بما جاء فيه”.

وقال مجلس النواب في ختام بيانه: “نطالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية”.