مجلس النواب: «ملعب بنغازي» يعتبر صرحاً رياضياً سيفتح المجال لتنظيم «المنافسات الدولية»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 فبراير 2025 - 08:38 | آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 09:42 نُشر: السبت، 22 فبراير 2025 - 08:38
ليبيا
أرشيفية/مجلس النواب
مجلس النواب

قدمت لجنة “الشباب والعمل والشؤون الإجتماعية”، في  مجلس النواب، التهنئة بمناسبة افتتاح “ملعب بنغازي الدولي”.

وقال بيان اللجنة: “باسم اللجنة البرلمانية الدائمة للشباب والعمل والشؤون الاجتماعية، نتقدم بأحر التهاني إلى الوسط الرياضي الليبي بمناسبة افتتاح ملعب بنغازي الدولي، هذا الإنجاز الرياضي الكبير يعتبر صرحًا رياضيًا مهما، مزودا بأحدث التقنيات ومتوافقا مع المعايير العالمية، هذا الملعب سوف يفتح المجال لاستضافة وتنظيم المنافسات الدولية لكرة القدم، مما يعزز مكانة ليبيا في المجال الرياضي”.

وأضافت: “اذ نشيد بهذا الانجاز الكبير، نتقدم بجزيل الشكر لصندوق التنمية وإعادة الإعمار على جهوده المبذولة لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة الجبارة مشاريع مماثلة في مختلف المناطق الليبية، التي لا تزال بحاجة إلى تطوير وتحسين مرافقها ومنشآتها الرياضية بما يخدم شبابنا”.

آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 09:42
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