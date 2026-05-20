مجلس النواب: مناورات «رأس العلبة» تؤكد الجاهزية العالية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة، في بيان رسمي، متابعة ما وصفه بالنجاح الباهر والمستوى المتقدم الذي أظهرته القوات المسلحة العربية الليبية خلال تنفيذ المناورات العسكرية التعبوية الضخمة في منطقة رأس العلبة.

وأوضح البيان أن هذه المناورات عكست مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة القتالية لدى القوات المشاركة، بما يعزز الجاهزية العملياتية لحماية الوطن وصون السيادة الوطنية.

ووجّه مصباح دومة أوحيدة تهانيه إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ونائب القائد العام، ورئيس الأركان العامة، إضافة إلى الضباط وضباط الصف والجنود، مشيدًا بما تحقق من تنسيق واحترافية وتطور في الأداء العملياتي.

وأشار البيان إلى أن ما جرى في مناورات رأس العلبة يمثل ثمرة عمل متواصل وجهد منظم ضمن مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة وعلمية، بما يعكس تطورًا في البنية العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

وأكد أن هذه الجاهزية العسكرية تبعث برسالة طمأنة للشعب الليبي حول وجود قوة وطنية قادرة على حماية الحدود وتثبيت الأمن والاستقرار، مع استمرار دعم المؤسسة العسكرية في مهامها المتعلقة بفرض القانون ومكافحة الإرهاب.

وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وشعبها وجيشها، مع الترحم على شهداء الوطن.