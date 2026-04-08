مجلس النواب: نسعى لبناء كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات الدولية

أعلن مجلس النواب أن مكتب التدريب والتطوير بديوان المجلس نظم مائدة مستديرة في مدينة بنغازي، بعنوان التحديات الإنسانية والفرص المستقبلية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجاء تنظيم هذه الفعالية بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وبمشاركة عدد من موظفي الإدارات والمكاتب داخل الديوان، في إطار جهود تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الفهم القانوني.

وتناولت المائدة المستديرة، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، عدة محاور رئيسية، من بينها العلاقة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية من حيث التوافق والقيم المشتركة، إلى جانب مناقشة الحماية القانونية مع التركيز على الأشخاص والأعيان المحمية، وحماية الأفراد الخاضعين لسيطرة أطراف النزاع.

كما تطرقت النقاشات إلى التشريعات الوطنية، من خلال دراسة العلاقة بين القانون الدولي والقوانين المحلية، إضافة إلى استعراض التحديات المعاصرة المرتبطة بالنزاعات المسلحة الحديثة، وأهمية الالتزام السياسي بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأوضح المجلس أن هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية مكتب التدريب والتطوير الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني، وبناء كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات الدولية، بما يضمن تحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الإنسانية العالمية.