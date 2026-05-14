مجلس النواب: نعمل على تطوير «التشريعات الصحية»

عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، الخميس 14 مايو 2026، الملتقى الوطني للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، برعاية لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، تحت شعار: “الصحة النفسية مسؤولية وطنية وشراكة مجتمعية”.

وشهد الملتقى حضور نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب حسن الزرقاء، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إلى جانب نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وعدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية.

كما شارك في الملتقى وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية محمد بوزقية، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي، ووكيل عام وزارة الصحة عبد السلام عقيلة، ورئيس مكتب مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالجهاز الأمني الداخلي رضوان الوداوي الشريف، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للدعم النفسي طارق بدر، وممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة وخبراء وباحثين في القطاع الصحي.

وأكد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة حسن الزرقاء، في كلمة خلال الملتقى، أن هذا الحدث يمثل محطة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة تُعنى بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ رؤية شاملة تجعل من الصحة النفسية أولوية وطنية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

وأوضح الزرقاء أن لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير التشريعات الصحية وتعزيز الخدمات المرتبطة بالصحة النفسية خلال المرحلة الحالية.

من جهته، أكد نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين أهمية الملتقى، مشيرًا إلى أن مشاركة الباحثين والمختصين تعكس تنامي الاهتمام بملف الصحة النفسية وضرورة تطوير آليات الدعم والرعاية في هذا المجال.

وتضمن الملتقى عرض مشروع قانون الصحة النفسية، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا للفترة بين 2025 و2030، فضلًا عن تقديم أوراق عمل تناولت تنسيق الأدوار بين القطاعات المختلفة والمسؤولية المجتمعية في دعم الصحة النفسية، مع فتح باب النقاش حول أبرز التحديات والملفات المرتبطة بهذا القطاع.