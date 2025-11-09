مجلس النواب وجامعة بنغازي ينظمان مؤتمراً دولياً لمكافحة «العنف الرقمي» ضد المرأة

استضاف ديوان مجلس النواب، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة الذي يُقام تحت شعار «أمان رقمي.. حق لا امتياز»، بتنظيم من مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من داخل ليبيا وخارجها.

وشهد المؤتمر حضور عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، وممثل عن نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، والقنصل المغربي بمدينة بنغازي، ونائب رئيس جامعة بنغازي، ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والحقوقي.

وفي كلمتها، رحّبت النائبة عائشة الطبلقي بالمشاركين، مؤكدة أهمية دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الذي يُمارس عبر الفضاء الرقمي لما يخلّفه من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ويناقش حالياً مسودة قانون العنف الرقمي ضد المرأة، مؤكدة اهتمام المجلس بتعزيز حقوق المرأة الليبية من خلال التشريعات الضامنة لحياة كريمة لها، وقدّمت شكرها للقائمين على المؤتمر على جهودهم في هذا المجال.

كما ألقى مدير مكتب شؤون الديوان مفتاح المهشهش كلمة نيابة عن رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري الفضيل، رحّب فيها بالحضور، مشدداً على أن العنف الرقمي ضد المرأة لم يعد قضية هامشية، بل أصبح تحدياً حقيقياً يمسّ أمن واستقرار المجتمع، مثمّناً جهود جامعة بنغازي ومكتب دعم وتمكين المرأة في تنظيم هذا المؤتمر والعمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة.

وتضمّن اليوم الأول من المؤتمر عرض عدد من الأوراق البحثية التي تناولت موضوعات متعددة، منها: ماهية العنف ضد المرأة وسبل الحد منه عبر الوسائل الرقمية في الفقه الإسلامي، والهيمنة الاجتماعية عبر العنف الرقمي ضد صاحبات المشاريع الصغرى، وانعكاس العنف الرقمي على النسيج الاجتماعي، إلى جانب دور المؤسسات الأمنية العربية في مكافحة الجرائم الرقمية ضد المرأة، والدور الوقائي للتربية الإعلامية الرقمية في حماية النساء.

وشهد المؤتمر مشاركات عربية من المغرب والجزائر وفلسطين والكويت، تخللتها نقاشات موسّعة حول الأوراق البحثية المقدّمة.

ويُذكر أن المؤتمر الدولي للعنف الرقمي ضد المرأة يستمر على مدى يومين بمدينة بنغازي.