مجلس النواب وهيئة الرقابة يناقشان مشاريع القوانين وتعزيز آليات الرقابة

عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد خالد إمراجع نجم، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وشهد الاجتماع تسليم الهيئة للتقرير السنوي لسنة 2024 الذي يقيم أداء الجهات التنفيذية الخاضعة للرقابة، كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع تعديل مرتبات أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الهيئة.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز آليات الرقابة ومتابعة الأداء التنفيذي لضمان فاعلية الأجهزة الرقابية وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.