مجلس النواب ووزارة الخارجية يهنئون الشعب الليبي بمناسبة «عيد الفطر»

هنّأ وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتقدم الطاهر الباعور، باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الشعب الليبي الكريم والأمة العربية والأسلامية والعاملين بالوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى أبنائنا بالخير واليمن والبركات”.

وقال: “نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعا لمواصلة العمل من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.

بدوره، قال مجلس النواب في بيان: “يطيب لرئيس ديوان مجلس النواب الليبي وجميع العاملين بالديوان أن يتقدموا بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى كافة أبناء الشعب الليبي وإلى مجلس النواب رئاسة وأعضاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعبنا وكافة الشعوب الاسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يمن علينا بالأمن والاستقرار”.