مجلس النواب يبحث تحسين تطوير القطاع القضائي

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة رمضان شمبش، وبحضور نائب رئيس اللجنة محمد امدور، وأعضاء اللجنة أسامة الشعافي وصالح افحيمة، وعضوي مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وانتصار شنيب، اجتماعاً مع وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المستشار خالد مسعود المدير، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، يوم أمس الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع مدير المكتب القانوني بوزارة العدل، بالإضافة إلى لجنة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، حيث تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات القانونية المقدمة من الوزارة، والتي أعدتها لجان متخصصة من مختلف التخصصات القانونية والفنية.

وتضمنت المقترحات مشروع قانون لتنظيم عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث، بهدف تطوير الأداء الفني والإداري للمركز وتعزيز دور الخبرة القضائية في دعم القضاء، إلى جانب مقترحات لإعادة تنظيم الحقوق المالية للخبراء القضائيين وموظفي المركز، وتسوية مرتبات موظفي مصلحة التسجيل العقاري ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية، وذلك ضمن إطار القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للارتقاء بالإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي وتعزيز الخدمات العدلية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل وظروف العاملين في قطاع العدل.