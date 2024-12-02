مجلس النواب يؤكد التزامه بإنهاء الانقسام السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي”.

‏من جانبها، أكدت خوري، “على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر”.

هذا وقد تم خلال اللقاء، “الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.