مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لـ«صندوق التنمية»

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم خليفة حفتر، وذلك لمتابعة آخر مستجدات المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها الصندوق في مختلف مناطق البلاد.

واطّلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على نتائج الزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها مدير عام الصندوق مؤخراً إلى مدن ومناطق الجنوب الليبي، وذلك عبر تقرير شامل تضمن تفاصيل الجولات والاحتياجات القائمة.

وقدّم مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عرضاً مفصلاً حول الخطط الموضوعة لإطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية، وصيانة المرافق الحيوية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان الجنوب، مؤكداً أن برامج الإعمار تستهدف جميع المناطق دون استثناء، وبما يضمن تحقيق تنمية متوازنة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجهود التي يبذلها مدير عام الصندوق وكافة الكوادر العاملة، مثمناً وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، ومشدداً على أن هذه المشاريع تمثل دعامة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد رئيس مجلس النواب في ختام اللقاء دعم مجلس النواب الكامل لعمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التعهد بتذليل العقبات التشريعية والقانونية والمالية، بما يضمن استمرارية مشاريع التنمية والإعمار في جميع أنحاء البلاد.