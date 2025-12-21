مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لمسيرة إعمار الجنوب

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، خلال كلمته في مراسم افتتاح عدد من المرافق والمشروعات الحيوية في مدينة سبها، أنّ الجنوب الليبي عانى لعقود طويلة منذ تأسيس الدولة الليبية إهمالًا وتجاهلًا ممنهجَين، ما انعكس سلبًا على حياة السكان والخدمات الأساسية.

وأوضح دومة أنّ ما تشهده مدن الجنوب اليوم يمثل تحولًا تاريخيًا حقيقيًا، مع بزوغ فجرٍ جديدٍ في سماء إقليم فزان، نتيجة جهود وطنية متكاملة أعادت الاعتبار للإنسان قبل الحجر، معتبرًا أنّ مشروعات الإعمار الجارية تتجاوز كونها منشآت إسمنتية لتشكل خطوة جوهرية نحو العدالة التنموية.

وأشار إلى أنّ الأمن والاستقرار شكّلا الأساس الصلب لهذا التحول، مثمنًا دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، التي أسست بيئة آمنة أعادت الحياة إلى المدن الجنوبية، ومهّدت الطريق أمام التنمية والاستثمار والخدمات.

وأضاف أنّ تضحيات أبناء المؤسسة العسكرية شكّلت الركيزة التي انطلقت منها مسارات البناء والإعمار، لافتًا إلى أنّ الحديث عن التنمية اليوم يعكس واقعًا جديدًا تعيشه المنطقة بعد سنوات من الاضطراب.

كما أشاد بجهود رئاسة الحكومة التي نقلت التعهدات من حيز الخطاب إلى التنفيذ الميداني، مثنيًا على الدور المحوري لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والجهاز الوطني للتنمية، بقياداتهم الشابة وكوادرهم الوطنية، التي واصلت العمل بلا توقف لتجاوز التحديات وتحويل تراكم الإهمال إلى مشاريع تنموية ملموسة.

وأكد دومة أنّ ما يجري في الجنوب يجسد ملحمة وطنية تعكس وحدة الجغرافيا والمصير، وتؤكد أنّ التنمية حق أصيل لكل الليبيين دون استثناء، معلنًا دعم مجلس النواب الكامل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق البلاد.