مجلس النواب يؤكد ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة في ترهونة

التقت عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، صباح جمعة، اليوم الأحد، بممثلي المدينة في مكتبها بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتناول اللقاء مراجعة نتائج الزيارة الأخيرة للمدينة، حيث تم الاتفاق على عدد من المشاريع التي ستساهم في تطوير المدينة ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات.

وأكدت جمعة، خلال اللقاء أنها استأنفت العمل على تقديم العديد من المشروعات الحيوية إلى الجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ترهونة.

من جانبه، أثنى الحضور على جهود عضو مجلس النواب في متابعة تنفيذ المشاريع وتنمية المدينة، معتبرين أن هذه المبادرات ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على المواطنين.