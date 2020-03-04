مجلس النواب يبحث أزمة الكهرباء في ظل الظروف الراهنة

اللقاء ناقش أزمة الكهرباء والحلول المقترحة لحلها. [مجلس النواب]

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، الأربعاء بمكتبه في العاصمة طرابلس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء ناقش أزمة الكهرباء والحلول المقترحة لحلها والتي يمكن عرضها على لجنة الأزمة.

وتناول اللقاء أزمة الكهرباء في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ومستحقات الشركة لدى قطاعات الدولة، والإجراءات التي يتطلب اتخاذها في إطار الاستعداد لمواجهة الذروة الصيفية القادمة.

وأكد رئيس مجلس النواب على عرض الحلول المقترحة من الإدارة التنفيذية للشركة على لجنة الأزمة المنبثقة عن اجتماع يوم أمس الثلاثاء، بشأن مواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين .

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