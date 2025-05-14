مجلس النواب يبحث إجراءات تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية

عقد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مفتاح كويدير، اجتماعًا مع رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، الطاهر عبد السلام كشير، تناول إجراءات إصدار قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية، الذي أقره مجلس النواب خلال جلسة الأسبوع الماضي.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة أن موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية يمثلون “العمود الفقري” لعمل القضاء، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبونه في دعم السلطة القضائية لأداء مهامها على أكمل وجه.

كما قدم الطاهر عبد السلام كشير شكره العميق لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، مؤكدًا تقدير النقابة لجميع أعضاء مجلس النواب على دعمهم المستمر لموظفي العدل والهيئات القضائية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته الأسبوع الماضي مشروع قانون زيادة المرتبات لموظفي العدل والهيئات القضائية، في خطوة وصفها العديد بأنها هامة لدعم القطاع القضائي وتحفيز العاملين فيه على الاستمرار في أداء واجباتهم بكفاءة.