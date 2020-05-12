مجلس النواب يبحث إجراءات وضع مرتكبي جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسته السابعة اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس حمودة سيالة، وبحضور النائب الأول جلال الشويهدي، والنائب الثاني محمد لينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن رئيس مجلس النواب قام في افتتاحية الجلسة بتقديم إحاطته الأسبوعية للنواب ووضعهم أمام آخر المستجدات والخطوات التي اتخذتها هيئة رئاسة المجلس.

كما خُصِص جدول أعمال الجلسة حول الانتهاكات التي تتعرض لها العاصمة من عدوان تجاه المدنيين والمؤسسات الحيوية مما أضر بالبنية التحتية التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطن.

وبحث مجلس النواب السُبل الناجعة والفاعلة تجاه وضع مرتكبي هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام مسئوليات المجتمع الدولي لتنفيذ لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي.