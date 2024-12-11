مجلس النواب يبحث احتياجات أهالي ترهونة وتقديم الدعم النفسي لهم جراء السيول

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اجتماعاً مع رئيس الفرع البلدي الفويهات ورئيس واعضاء الشراكة المجتمعية بنغازي ومسؤول مكتب العلاقات بالمجلس البلدي بنغازي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “كيفية تقديم الدعم لمركز البحوث النفسية والتربوية بمدينة درنة لرفع المعاناة عن المتضررين من إعصار دانيال في مدينة درنة، وكذلك الوقوف على احتياجات الأهالي في مدينة ترهونة وتقديم الدعم النفسي لهم جراء السيول القوية التي ضربت المدينة مؤخرا”.