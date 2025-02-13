مجلس النواب يبحث الأمور المتعلقة بـ«الطفل وتعديل قانون الأحداث»

اجتمعت لجنة شؤون المرأة والطفولة بمجلس النواب برئاسة رئيسة اللجنة انتصار شنيب، وعضو اللجنة فاطمة الصويعي، مع اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لقانون الأحداث، والمجلس الأعلى للطفولة.

وتناول الاجتماع، “الأمور المتعلقة بالطفل، لأهمية هذه الشريحة لبناء المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من الخبراء والخبراء المتقاعدين من وزارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والأوقاف، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي صندوق دعم الجواز، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ووزارة الإعلام بدورها التوعوي”.

وتقرر خلال الاجتماع “عقد ورشة عمل بخصوص تعديل قانون الأحداث، وترتيب زيارة لسجون الأحداث، ومخاطبة إدارة هذه السجون لتوفير كشف القضايا ونوعها، بالاضافة الى ترتيب زيارة لهذه السجون”.