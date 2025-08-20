مجلس النواب يبحث التحضيرات لـ«الملتقى السياسي الأول للسياسيات في ليبيا»

عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة انتصار شنيب، وبحضور عضوات اللجنة: فاطمة الصويعي، فاطمة بوسعدة، وخديجة الزروق، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لعقد الملتقى السياسي الأول للسياسيات في ليبيا، والذي يهدف إلى دعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بأوضاع المرأة في مناطق الجنوب الليبي، وقررت في هذا السياق تنظيم زيارة ميدانية إلى مدن الجنوب، للوقوف على واقع المرأة والطفل هناك، والاستماع إلى أبرز التحديات والاحتياجات، تمهيدًا لرفع توصيات بشأنها إلى رئاسة المجلس والجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص لجنة شؤون المرأة والطفل على متابعة القضايا الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل في مختلف مناطق ليبيا، وسعيها إلى تفعيل دور المرأة في المشهد الوطني والسياسي.

تكريم أعضاء من لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب لدورهم في إنجاح الملتقى الوطني لتطوير النظام الصحي

في إطار الإشادة بالجهود المبذولة لدعم القطاع الصحي الوطني، كرّم المدير العام للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي، الدكتور مفتاح اطويلب، اليوم الأربعاء، نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، بمنحه شهادة شكر وتقدير، وذلك عرفانًا بدوره البارز ومساهمته الفاعلة في إنجاح الملتقى الوطني لتطوير النظام الصحي، الذي نُظّم بديوان مجلس النواب يوم 6 أغسطس الجاري، برعاية لجنة الصحة والبيئة بالمجلس.

كما شمل التكريم أمين سر اللجنة علي الشرع، تقديرًا لجهوده المتواصلة ومساهمته التنظيمية الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الوطني الذي جمع عددًا من الخبراء والمسؤولين لمناقشة سبل تطوير النظام الصحي في ليبيا.

وأكد الدكتور اطويلب خلال التكريم أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك بين المركز الوطني ولجنة الصحة والبيئة، ودعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد.