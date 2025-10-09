مجلس النواب يبحث التعاون مع روسيا والأمم المتحدة لحماية الأموال الليبية

في إطار الجهود الوطنية لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة اجتماعًا مع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانيسكي، في مقر البعثة الروسية في نيويورك.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف إبراهيم العقوري، وضم في عضويته كل من عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومراد احميمة عن وزارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع الجانب الروسي بشأن آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة المجمدة.

كما تم استعراض مقترحات اللجنة لضمان الحفاظ على هذه الأصول وحمايتها من أي مساس غير قانوني.

وفي هذا السياق، أكد السفير الروسي ديميتري بوليانيسكي دعم بلاده للمقترحات التي تهدف إلى حماية الأموال الليبية ومصلحة الشعب الليبي.

كما أشار إلى حرص روسيا على التعاون مع مجلس النواب والمؤسسات الليبية ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف.

وفي اجتماع آخر، عقدت اللجنة لقاء مع فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي.

وتم خلاله مناقشة التحديات الحالية المتعلقة بمنظومة تجميد الأرصدة، مع طرح اللجنة لمجموعة من المقترحات لتعديل آليات العقوبات بما يضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحقوق ليبيا في الحفاظ على أموالها.

واختتم الاجتماع بتأكيد اللجنة على ضرورة بقاء الأصول الليبية المجمدة ومصادر عائداتها وأرباحها مصونة حتى يتم تأسيس مؤسسات الدولة الدائمة وفقًا لدستور دائم للبلاد، مع تجديد التزام مجلس النواب بالشفافية والمساءلة في إدارة الأموال الليبية.