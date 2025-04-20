مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بومطاري.

وتناول اللقاء “المشاكل والصعوبات الكبيرة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي واثر ذلك على الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد”.

وخلال اللقاء “تسلم رئيس ديوان مجلس النواب طلب الإحاطة المُقدم من رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس حول الوضع الفني والمالي والأمني لمشروع النهر الصناعي، لإحاطتهم بالأوضاع الصعبة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي المصدر الرئيسي للإمداد المائي في معظم أنحاء البلاد والآثار المترتبة عليها”.

وفي يناير الفائت، التقى رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، في مجلس النواب، عيسى العريبي، رئيس مجلس إدارة “جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي” الدكتور سعد بومطاري.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “استعراض كافة الصعوبات والمشاكل الإدارية والمالية والفنية التي تواجه إدارة الجهاز وسُبل العمل على حلها، كما تم مناقشة الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ النهر الخامس منظومة الكفرة البطنان الجبل الأخضر”.