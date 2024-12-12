مجلس النواب يبحث المشاكل التي تعترض المرأة الليبية وسبل حلحلتها

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اجتماعا مع منسقة ماجدات الحركة الليبية الوطنية والقيادات النسائية للقوى الوطنية السياسية الليبية، مدير إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، رئيس الحوار الليبي الليبي الجامع، بالإضافة إلى ناشطة من المجتمع المدني.

وتناول الاجتماع “العديد من الملفات والمواضيع على رأسها المشاكل التي تعترض المرأة الليبية وسبل حلحلتها وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجهها”.

يذكر أنه “تم الاتفاق على الإعداد لملتقى المرأة والذي سيجمع كل نساء ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا ووضع آلية صحيحة للتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في المجتمع وبيئة العمل”.