مجلس النواب يبحث المشكلات التي تواجه «نقابة موظّفي النفط» في بنغازي

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، رئيس وأعضاء “نقابة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط “فرع بنغازي”.

وتناول اللقاء “عمل نقابة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط “فرع بنغازي”، ودورها الهام في خدمة موظفي المؤسسة والمحافظة على حقوقهم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشاكل التي تواجهها النقابة”.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، خلال اللقاء “على أهمية الدور الوطني للنقابات بشكل عام في البلاد وضرورة تفعيل دورها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن”.

وفي ختام اللقاء “تقدم رئيس وأعضاء نقابة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي بشكرهم وتقديرهم لرئيس ديوان مجلس النواب”.