مجلس النواب يبحث الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وأمن السواحل الليبية

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر.



وتناول الاجتماع “الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وخاصة أمن السواحل الليبية وقضية تدفقات الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها”.

بدوره رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، بزيارة رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر، مؤكدا على “أهمية الاجتماعات التشاورية من أجل تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة”.

كما شدد على “أهمية دعم قدرات البحرية الليبية من أجل القيام بمهامها في حماية السواحل الليبية من أعمال التهريب بأنواعها المختلفة وكذلك القيام بعمليات الإنقاذ في البحر و بالنظر لطول السواحل الليبية وما تتطلبه من إمكانيات كبيرة لتأمينها”.

وقدم الفريق شعيب الصابر، ملخصا “لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية في القيام بمهامها مؤكدا أنه رغم قلة الإمكانيات، إلا أن عناصر البحرية يبذلون أقصى جهودهم لمراقبة السواحل الليبية ومحاربة التهريب وكافة أنواع الجريمة المنظمة، كما تم التأكيد على أن ليبيا لا يمكن أن تكون شرطي لأوروبا، وأن الحلول يجب أن تشمل دول المصدر من خلال معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وذلك بالاستثمار التنموي في تلك الدول”.

وفي ختام الاجتماع “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل من أجل وضع الأرضية المشتركة بين الجانب السياسي والأمني بصفة عامة والأمن البحري بصفة خاصة ، بما يخدم صالح الوطن وأمنه القومي في هذه الفترة الصعبة”.