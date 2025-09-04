مجلس النواب يبحث تحديات «أكاديمية الدراسات العليا» بالمنطقة الشرقية

عقدت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، سلطنة المسماري، اجتماعًا مع رؤساء فروع أكاديمية الدراسات العليا بكل من درنة، طبرق، أجدابيا، المرج، والجبل الأخضر، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب، لبحث أبرز التحديات التي تواجه عمل الفروع بالمنطقة الشرقية.

وناقش الاجتماع العقبات التي تؤثر على أداء الفروع، وسبل تحسين بيئة العمل الأكاديمي والإداري، كما شهد تبادلًا لوجهات النظر بشأن القضايا المطروحة.

وأسفر اللقاء عن التوصل إلى مقاربات وتفاهمات بين فروع الأكاديمية والإدارة العامة في جنزور، حيث أبدى الطرفان استعدادًا لمعالجة الإشكاليات بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي بالمناطق الشرقية.

وعقب الاجتماع، نظّمت المسماري برفقة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، جولة لرؤساء الفروع في المكتبة البرلمانية بمقر ديوان مجلس النواب، حيث اطّلع الوفد على هذا المنجز العلمي، وأعرب عن إعجابه بالمكتبة وما توفره من فرص للتكامل بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية، لا سيما في مجال دعم البحث العلمي.

وقدّمت أمين المكتبة، الأستاذة هدى الغرياني، شرحًا مفصلًا حول آلية عمل المكتبة، وخطط الربط الإلكتروني مع الجامعات وأكاديميات الدراسات العليا، لتعزيز تبادل المعرفة والمصادر الأكاديمية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الحضور عن شكرهم لرئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، على متابعته لهذا المشروع الحيوي، الذي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس مجلس النواب، ويعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بدعم البنية التحتية للبحث العلمي.