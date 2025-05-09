مجلس النواب يبحث تحسين «الخدمات الصحية» المقدمة للمواطنين

عقدت اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم (74) لسنة 2022، برئاسة الدكتور نصر الدين مهني، رئيس لجنة الصحة والبيئة، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق مهندسي المعدات الطبية المكلّف من اللجنة بزيارة عدد من المرافق الصحية.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق الهندسي نتائج أعمال الحصر الميداني للأجهزة والمعدات الطبية في المرافق الصحية التي تم تكليفه بزيارتها، متناولاً حالة التجهيزات والصعوبات الفنية والإدارية التي تعيق تحسين مستوى الخدمات الصحية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة اللجنة البرلمانية لمهامها الرقابية والفنية، وسعيها الدائم للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، بهدف دعم جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم (74) لسنة 2022، بهدف متابعة وتحسين مستوى الخدمات الصحية في ليبيا، خصوصاً من خلال تقييم وتجهيز المرافق الصحية بالمعدات الطبية اللازمة.

ويأتي هذا العمل في إطار استجابة اللجنة للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في البلاد، مثل نقص المعدات الطبية والصعوبات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في تلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللجنة إلى مراجعة وتقييم واقع المرافق الصحية لرفع كفاءتها وتحسين الظروف العامة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

وقد كُلف فريق مهندسي المعدات الطبية بزيارة عدد من المرافق الصحية للوقوف على الوضع الراهن للأجهزة والمعدات، وذلك في إطار برنامج شامل لإصلاح القطاع الصحي، ومن خلال هذه الجهود، تسعى اللجنة إلى مواجهة العوائق وتحقيق تحسينات ملموسة في النظام الصحي الليبي.