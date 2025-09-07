مجلس النواب يبحث تحسين «جودة الخدمات الطبية وتوريد المعدات»

عقدت لجنة مراجعة أوضاع جهاز الإمداد الطبي اجتماعها الثاني، برئاسة الصالحين عبدالنبي، وعضوية بدر النحيب، وأيمن سيف النصر، وسالم قنان، الذين شاركوا عبر الاتصال المرئي المباشر.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، مناقشة عدة ملفات تتعلق بمتابعة جهاز الإمداد الطبي، والتحقق من توريد أدوية الأورام والأمراض المزمنة ومرضى الكلى، إلى جانب مستلزمات التشغيل والأجهزة والمعدات الطبية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء، الموافق 9 سبتمبر الجاري، بحضور عدد من الاستشاريين الطبيين المتخصصين في علاج الأورام، ومدير إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومدير إدارة المخازن بجهاز الإمداد الطبي، ومدير عام مركز الأورام بنغازي، لمتابعة الخطوات التنفيذية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.