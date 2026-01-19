مجلس النواب يبحث تطوير «التعليم الطبي»

عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب عزالدين أبوراوي اجتماعًا في طرابلس مع رئيس مجلس التخصصات الطبية امحمد ساسي، بحضور خالد الرمالي، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم التعليم الطبي في ليبيا.

وناقش الاجتماع مقترحًا قدمه رئيس مجلس التخصصات الطبية إلى لجنة التعليم، يقضي بمعاملة مجلس التخصصات الطبية معاملة الجامعة، مع إخضاعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن الجامعات، بما يتيح للمجلس تولي مهمة تأهيل الكوادر الطبية تأهيلاً عاليًا في مختلف التخصصات الطبية.

كما تناول اللقاء آلية قبول أعضاء هيئة التدريس في الأقسام السريرية بالمؤسسات التعليمية الطبية، إلى جانب مناقشة ضوابط قبول الطلبة، وفترة الدراسة العملية والبحثية المعتمدة لدى مجلس التخصصات الطبية، في إطار السعي لتنظيم العملية التعليمية ورفع كفاءة مخرجات القطاع الصحي.