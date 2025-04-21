مجلس النواب يبحث تطوير العمل في كافة الإدارات والمكاتب

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.

وخلال الاجتماع أطلع رئيس ديوان مجلس النواب على “سير العمل في كافة الإدارات والمكاتب وتنفيذ الخطط المستهدفة لتطوير مستوى الأداء بمختلف الإدارات والمكاتب، وفي مقدمتها برامج التدريب والتطوير لموظفي الديوان التي تهدف للرفع من كفاءة العاملين بالديوان بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج”.

وشدد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، خلال الاجتماع “على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالديوان الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالديوان”.