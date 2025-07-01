مجلس النواب يبحث تعديل مرتبات موظفي خدمات النظافة في ترهونة

التقت نائب مقرر مجلس النواب وعضو المجلس عن مدينة ترهونة، صباح جمعة، اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بمدير شركة خدمات النظافة العامة في ترهونة، عبدالكريم رمضان الجالي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تعديل مرتبات العاملين في الشركة، حيث أكد الجالي أن مرتبات موظفي الشركة تعد من أدنى المرتبات بين موظفي الدولة الليبية، مما يؤثر سلبًا على أداء العاملين وحياتهم المعيشية.

كما تناول النقاش التحديات والمشاكل التي تواجه موظفي شركة خدمات النظافة أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية، وأشار مدير الشركة إلى قلة الإمكانيات المتاحة، مطالبًا بتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الشركة وتحسين ظروف العمل.

وأعربت صباح جمعة عن اهتمامها الكبير بتحسين وضع العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة، مؤكدة حرص مجلس النواب على متابعة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتلبية احتياجات الشركة وموظفيها.