مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع تركيا بمختلف المجالات

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب يوسف العقوري، القنصل التركي في مدينة بنغازي ساركان كارمنلي أوغلو، وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العقوري، “على أهمية العلاقات بين البلدين، مضيفاً بأن تركيا دولة مهمة على الساحة الدولية ونتطلع لدعمها لاستقرار ليبيا، موضحاً أن مجلس النواب شكل لجنة للصداقة البرلمانية الليبية التركية برئاسة عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، وينتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة في مجلس الأمة التركي الخاصة بليبيا من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى السياسي”.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جدد العقوري، “دعوته للشركات التركية للعمل في ليبيا واستكمال مشاريعها ، مقدماً شكره للجانب التركي على مساعدته المقدمة اثناء عاصفة دانيال”.

من جانبه، أكد القنصل التركي ساركان كارمنلي أوغلو، “على عمق العلاقات الاخوية بين تركيا وليبيا، مضيفاً أن تركيا تقف دوما مع وحدة واستقرار ليبيا وتريد رؤية ليبيا دولة قوية ومزدهرة”، مؤكداً على “افتتاح القنصلية التركية في مقرها الجديد منتصف هذا العام بمدينة بنغازي، وبأنه سيتم مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الليبين، مطالباً بتسهيل إجراءات التأشيرة الليبية”.

كما عبر كساركان كارمنلي أوغلو، عن سعادته “بعودة رحلات الخُطوط الجوية التركية المباشرة من وإلى مدينة بنغازي بعد غياب لسنوات، معلنين تعزيز فتح خطوط التواصل الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني مع دولة ليبيا”.

وفيما يتعلق بالمجال التعليمي، اكد ساركان كارمنلي أوغلو، بأن “وفداً من الجامعات التركية قام بزيارة جامعة بنغازي لعرض منح دراسية للطلاب الليبيين وتشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا”.

وفي ختام اللقاء، “تم الاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة الموضوعات المشتركة، كما وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدعوة لرجال الاعمال الأتراك لزيارة ليبيا”.