مجلس النواب يبحث تعزيز الرعاية النفسية للطلاب ومواجهة مخاطر التوحد

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب اجتماعاً مع مدير عام مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري أبوبكر الشيخي، بمشاركة مدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة بمركز بنغازي الطبي أحمد بالاشهر، والدكتور أشرف أحمد القطراني.

وناقش الاجتماع، الذي انعقد يوم أمس الاثنين في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، مرض التوحد ومخاطره على الأطفال، إلى جانب بحث آليات تشكيل مكاتب للصحة النفسية داخل المدارس.

كما تطرق الحاضرون إلى أهمية توفير الرعاية النفسية المبكرة للطلبة والاهتمام بسلامتهم النفسية، بما يساهم في تقليل المخاطر السلوكية والاجتماعية ودعم البيئة التعليمية بشكل أفضل.