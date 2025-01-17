مجلس النواب يبحث تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية

التقت عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي وعضوتا المجلس عائشة الطبلقي، خديجة الزروق، سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، بحضور مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب عبد الواحد اللافي، “سبل تمكين المرأة ودعمها، وكذلك تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغرى”.

كما تناول اللقاء “عددا من القوانين المتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة والطفل من بينها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيراته”.