مجلس النواب يبحث سبل دعم النازحين من دولة السودان

التقت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، بحضور عضو مجلس النواب فاطمة كاريس، مع القنصل السوداني بمدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله.

وناقش اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، في مدينة بنغازي “سبل دعم النازحين من دولة السودان الشقيق، كما تم مناقشة أوضاع الطلبة السودانيين، مثنين على دور القيادة العامة والحكومة الليبية وما قدموه من دعم للنازحين السودانيين”.

وفي ختام اللقاء “تم الاتفاق على فتح أبواب التواصل والتعاون مع المنظمات المحلية و الدولية لأجل تقديم الدعم النفسي للمرأة والطفل السوداني لاجتياز ما تعرضوا له بسبب الحرب في بلادهم”.

في سياق متصل، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الاثنين اجتماعاً مع مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي مفتاح محمود اطويلب، حيث ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصحة وسبل رفع مستوى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أهمية دور المركز في قطاع الصحة.