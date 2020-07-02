مجلس النواب يبحث سُبل الارتقاء بجودة المنتجات الليبية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعاً بمقر ديوان المجلس في العاصمة، ترأسه النائب محمد الرعيض رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ، مع السيدة حنان التومي مدير مكتب علامة الجودة الليبية بمركز المواصفات والمعايير التابع لوزارة التخطيط.

وقدمت التومي مقترحاً لتشكيل هيئة وطنية عليا للجودة والتمييز تضم متخصصين من قطاعات الدولة ذات العلاقة ويُمثل فيها المجتمع المدني من خلال منظماته؛ و ذلك للارتقاء بجودة المنتجات الليبية والخدمات المُساهمة وتمكينها من التميّز وفقًا لنظم شهادات المطابقة المعمول بهاً دولياً.

كما عقدت اللجنة في ذات اليوم اجتماعاً مع عمر قدقود وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث قدم مقترحاً بشأن إنشاء منظومة الحوكمة الإلكترونية بهدف محاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، و أرهق ميزانيتها وانعكس سلباً على معيشة المواطن وجعل الحكومة تعجز عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

هذا وأكد أعضاء اللجنة على عقد اجتماع استثنائي لدراسة المقترحات المقدمة ودعمها بالتشريعات والقوانين المطلوبة والتواصل مع السلطة التنفيذية ذات العلاقة وإدخالها حيّز التنفيذ.